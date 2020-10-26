افتتاح بنك الدم في مستشفى امحمد المقريف في أجدابيا

مدير مستشفى امحمد المقريف في أجدابيا أثناء افتتاح مقر بنك الدم بالمستشفى. (تصوير: صلاح ناصف)

افتتح المدير العام لمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي امحمد بن مهدي الحرنة، صباح اليوم الاثنين، مقر بنك الدم بالمستشفى، وذلك بعد إجراء عملية التطوير والصيانة وتوفير الأجهزة التي يحتاجها القسم.

وقال مدير عام المستشفى فتحي الحرنة لـ«بوابة الوسط» إن افتتاح مقر بنك الدم بالمستشفى جاء بعد إجراء عمليات التطوير والصيانة وتجهيزه بالمعدات الطبية التي يمكن من خلالها توفير الخدمات الخاصة بفصائل الدم إلى المترددين وحالات الإيواء والعمليات الجراحية داخل المستشفى، وكذلك العيادات الخارجية العاملة في بلدية أجدابيا.

وسجل الحرنة شكره إلى القيادة العامة على دعمها المستشفى من خلال عمليات التطوير والصيانة والتجهيزات وكذلك رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة على الدعم والمتابعة المستمرة للمستشفى الذي كان يعاني من مشاكل عديدة في كافة المجالات المختلفة بالمستشفى.

ويشهد مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا أعمال تطوير وصيانة لعدد من الأقسام الطبية من قبل إحدى الشركات المحلية التي كلفتها القيادة العامة بالمهمة.

أحد المتبرعين ببنك الدم في مستشفى المقريف بأجدابيا بعد صيانته. (تصوير صلاح ناصف)

أجهزة بنك الدم بمستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

أجهزة بنك الدم بمستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

أعمال الصيانة بمستشفى إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)