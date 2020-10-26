استعدادات في بني وليد للاحتفال بذكرى المولد النبوي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 05:52 مساء
استعدادات بني وليد للاحتفال بالمولد النبوي. (الإنترنت)

يستعد المواطنون في مدينة بني وليد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث بدأ المواطنون بالنزول إلى الأسواق لمتابعة مستلزمات المولد من مواد غذائية وألعاب أطفال والفوانيس والقناديل لإحياء هذه الذكرى.

وأوضح التاجر أبوبكر الحصني لـ«بوابة الوسط» أن أكثر الأشياء التي يحرص على شرائها المواطنون هي الفوانيس والقناديل والدف والطبلة الصغيرة الخاصة بالأطفال، مؤكدا أن الأسعار في متناول الجميع، وأنهم يحاولون مساعدة المواطنين خاصة الأطفال لإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم في ذكرى مولد خير البشرية.

من جهته، قال الحاج صالح حميد، إن أهالي وأبناء مدينة بني وليد ما زالوا يحافظون على إحياء هذه المناسبة الدينية للتعبير عن حبهم وارتباطهم بالرسول الكريم واتباع سنته والاقتداء به والتمسك بأخلاقه.

وتبدأ الاحتفالات بمولد الرسول الكريم بمدينة بني وليد مع أول يوم من شهر ربيع الأول من كل عام وتستمر لعدة أسابيع، حيث تنظم حلقات الذكر والأناشيد في عدد من الزوايا الصوفية والمنارات.

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