بومبيو: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ونتطلع لنتائج الحوار السياسي

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ترحيبه بإعلان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا تطلعه إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي «ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية».



وقال بيان للوزير الأميركي، اليوم الإثنين، إن الاتفاق «وُقِّع على الصعيد الوطني في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 23 أكتوبر الجاري»، مشيدًا بدور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز في تسهيل المحادثات العسكرية التي توِّجت بتوقيع الاتفاق.



وأضاف البيان: «نثني على القيادة الليبية من جميع الأطراف لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة، ومن الأهمية بمكان أن يستمر هذا التقدم، وأن تدعم جميع أطراف النزاع هذا النجاح».



وأشار إلى ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا في غضون 90 يومًا «والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم»، متابعًا: «نحن نتطلع إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية، كما نتطلع إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث خاصًّا جديًداً لليبيا لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية».

ودعا البيان جميع الليبيين إلى «مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار، وجميع الجهات الخارجية إلى دعم هذه العملية».