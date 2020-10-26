«مجلس الطوارق» يتمسك باتفاق السلام مع التبو ويستنكر عدم تمثيله في لجنة الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 01:43 مساء
شعار المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا عن «استنكاره واستهجانه الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي».

وقال المجلس في بيان، اليوم الإثنين، إن تغييب «مكون أصيل» مثل الطوارق ومناطق غات وغيرها يعد «إجحافًا وتهميشًا»، مبديًا أمله في «ألا يكون الإقصاء متعمدًا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز بأن الاختيار سيكون شاملًا لكل المكونات والمناطق».

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وأكد البيان التزام المجلس بالسلام، و«تمسكه، خاصة باتفاقية السلام التي وقعت مع التبو، والتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن».

وأمس الأحد، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا 75 اسمًا للمشاركة في ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس، يوم 9 نوفمبر المقبل، وقالت إنهم «من مختلف مدن ومناطق ليبيا، ويمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية».

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