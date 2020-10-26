ناقلة النفط «سي لويالتي» تصل الليلة إلى ميناء السدرة لشحن 630 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 01:39 مساء
ناقلة النفط «سي لويالتي»، (أرشيفية: ميناء السدرة)

ينتظر ميناء السدرة النفطي وصول ناقل نفط لشحن 630 ألف برميل من النفط الخام.

وأوضحت إدارة الميناء، في بيان اليوم الإثنين، أن الناقلة التي تحمل اسم «سي لويالتي»، وتحمل العلم المالطي، ستصل الليلة.

وأمس الأحد، استقبل الميناء ناقلة النفط الخام «نيسوس سيرفيوس»، التي ترفع العلم الأيسلندي، لشحن كمية وقدرها 630 ألف برميل.

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وعادت الموانئ الليبية إلى العمل بشكل طبيعي، بعد أشهر من الإغلاق، حيث استقبلت عديد النواقل النفطية خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت في 17 أكتوبر الجاري، ناقلة النفط الخام «Nordic Breeze» إلى ميناء الزويتية، لشحن كمية تقدر بنحو مليون برميل، وترفع علم ليبيريا.

كما رست في ميناء البريقة النفطي خلال التوقيت نفسه، ناقلة الأمونيا «Trammo Paris»، التى ترفع علم ليبيريا، لشحن كمية من الأمونيا تقدر بنحو 13 ألف طن، وتتجه بهذه الشحنة إلى مالطا.

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