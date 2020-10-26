إيطاليا تتبرع بـ3.5 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:56 مساء
شحنة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للنازحين في بني وليد، 19 أكتوبر 2020، (الإنترنت)

تبرعت إيطاليا بـ3.5 مليون يورو لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، وتشمل المساعدة الغذائية الحيوية لأكثر من 60 ألف شخص من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد، ودعم الاستجابة للطوارئ.

ورحب البرنامج، في بيان اليوم الإثنين، التابع للأمم المتحدة، بالدعم الإيطالي، مشيرًا إلى أنه أكبر مساهمة يتلقاها منذ إعادة إنشاء مكتبه في ليبيا العام 2014.

وأضاف أن التبرع يضمن استمرار استخدام القسائم الإلكترونية التي تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد المحلي، كما أشار المدير والممثل القطري للبرنامج في ليبيا سامر عبد الجابر، إلى أن الدعم الإيطالي المستمر عزز استجابة البرنامج في ليبيا.

قسائم إلكترونية للأغذية
وبدأ البرنامج في استخدام القسائم الإلكترونية للأغذية في ليبيا مع ظهور جائحة فيروس «كورونا المستجد» في وقت سابق من هذا العام، لأنه يساعد على ضمان تقليل الازدحام والخطوط، وهو أمر بالغ الأهمية في مثل هذا الوقت الدقيق.

وستستخدم أيضًا الأموال لتوفير المساعدة الغذائية من خلال التوزيعات الغذائية المباشرة للنازحين داخليًّا، بما في ذلك الأطفال، والمجتمعات المضيفة، ودعم المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج في آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات التي تضمن تسليم الإمدادات الأساسية للنازحين أخيرًا في حاجة ماسة.

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يمتد عمل برنامج الأغذية العالمي في البلد من عمليات توزيع الغذاء العامة على مستوى الدولة، والمساعدة الغذائية الطارئة استجابة للأزمات، والتغذية المدرسية وأنشطة بناء المجتمع والقدرة على الصمود التي تهدف إلى تمكين النساء والشباب.

يدير أيضًا العمليات التي تدعم الاستجابة الإنسانية واستجابة المانحين الأكبر في ليبيا، بما في ذلك الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، وقيادة قطاعي اللوجستيات والاتصالات في حالات الطوارئ، والقيادة المشتركة لقطاع الأمن الغذائي.

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