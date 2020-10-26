تركيب محطتي كهرباء جنوب طرابلس ومحول في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:26 مساء
جانب من أعمال تركيب محطة كهرباء جنوب طرابلس، 26 أكتوبر 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطتي توليد كهرباء لتغذية مناطق جنوب طرابلس.

ووُضعت المحطتان، إحداهما حجم ميغا والأخرى نصف ميغا، بمنطقة الخلة قرب محطة غزة؛ بهدف توفير الكهرباء للأهالي والأحياء السكنية بالمنطقة اعتبارًا من اليوم الإثنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما نفذ فنيو الشركة أعمال تركيب محول «30 ك.ف» بمحطة صرمان الجديدة؛ وذلك لتخفيف الأحمال على المنطقة وحل مشكلات الضعف والتذبذب للتيار في المنطقة.

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وركب فنيو ومهندسو دائرة التركيبات العامة طرابلس التابعة لإدارة توزيع طرابلس ودائرة الصيانة السريعة بدائرة مشروع الهضبة عددًا من المحولات الهوائية سعه كل واحد «300 ك.ف»، وذلك بتقسيم المربعات الأحياء البرية، كما جرى استبدال خلية ضغط منخفض بمحطة الريشي 11 ك.ف بمنطقة اليرموك في العاصمة.

أعمال نقل محول إلى محطة كهرباء صرمان الجديدة
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