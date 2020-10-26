«مكافحة الأمراض»: 1210 إصابات جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 784 مصابًا في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3815 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بنغازي الطبي 137 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 10 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 278 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 135 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 141 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز تازربو 13 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة 7 عينات، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 200 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 57 ألفًا و223 حالة، منها 24 ألفًا و907 إصابات نشطة، و31 ألفًا و515 متعافى، بينما توفي 801 مريض، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.