تكتل فزان النيابي يدعو البعثة الأممية لإعلان آليات اتخاذ القرار في ملتقى تونس

ستيفاني وليامز خلال مشاركتها في مراسم توقيع اللجنة العسكرية وقف إطلاق النار، 23 أكتوبر 2020، (البعثة الأممية)

أصدر تكتل فزان النيابي بيانًا، الأحد، طالب فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان آلية اتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع في تونس، وخاصة في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاث للبلاد.

وجاء في نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه «في الوقت الذي نتابع فيه مستجدات ملتقى الحوار السياسي الليبي ونشر أسماء المشاركين، وطلب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الأعضاء المشاركين الإعلان بالالتزام بضوابط وقواعد وتعهدات تثير مخاوفنا وتذكرنا بقائمة المبعوث السابق ليون في الحوار السياسي في الصخيرات الذي نتج عنه مجلس رئاسي غير توافقي ساهم في تأزيم المشكل الليبي».

«التوافق يتطلب تساوي الأعداد بين الأقاليم»

وطالب التكتل في بيانه، من البعثة «الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقى الحوار السياسي».

ورأى أن «التوافق يتطلب تساوي الأعداد بين الأقاليم أو اعتماد المجمعات الانتخابية والأغلبية البسيطة في كل إقليم معًا بشأن القرارات العامة وخاصة اختيار مجلس رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي».

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وتابع: كما نؤكد على تمثيل المرأة البرلمانية من الجنوب الليبي أسوة بتمثيل النائبات من البعثة في المناطق الأخرى، وبذلك نحذر من العودة إلى المربع الأول وفشل هذا الملتقى إذا استمر بهذا الغموض».