مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:43 صباحا
جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح النفطي (شركة الواحة للنفط).

قال مصدر مسؤول بشركة الواحة للنفط، إن الكوادر الفنية والهندسية بحقل السماح النفطي، تمكنت من إنجاز أعمال صيانة وتدعيم الخط الواصل بين حقل السماح ومحطة القطار للنفط الخام بنسبة 80%.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن ذلك يأتي «ضمن خطة التأهيل والحفاظ على المكامن الانتاجية التي وضعتها لجنة الإدارة خلال فترة التوقف التام».

تعزيز الصادرات النفطية الليبية
وأشار إلى «التزام العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية»، موضحا أنه «من شأن أعمال الصيانة تعزيز ضخ النفط الخام إلى ميناء السدرة النفطي وتعزيز الصادرات، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني».

بدوره، دعا رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للنفط أحمد عمار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز الفترات العصبية، مع أهمية الالتزام بتطبيق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بكافة مواقع الشركة، وبما يضمن سلامة الجميع، بهدف عودة العمل بأقل أضرار فنية، بغية إنعاش الاقتصاد الوطني الليبي.

حقل أبو الطفل: عودة الإنتاج تدريجيا
في سياق قريب، أعلن حقل أبو الطفل التابع لشركة مليته للنفط والغاز، تشغيل محطة KK وذلك بعد يوم واحد من تشغل محطة Uu station وعودة الإنتاج تدريجيا «بفضل سواعد وكوادر ليبية»، وفق ما نشرته صفحة الحقل على موقع «فيسبوك».

صدور أول دليل لقياس النفط الخام
من جهتها، احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، بقاعة السرير بالمقر الرئيسي في العاصمة طرابلس، بالذكرى التاسعة والخمسين لتدشين أول أنابيب للنفط في البلاد، والتي تمتد من حقل زلطن إلى ميناء مرسى البريقة.

وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، الإعلان عن صدور أول دليل لقياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما، بحسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

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