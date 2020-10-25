بيان من «كتلة نواب برقة» حول ضوابط الحوار السياسي بعد وقف إطلاق النار

جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصدرت كتلة نواب برقة بيانا، اليوم الأحد، رحبت فيه بوقف إطلاق النار بما يمهد لحل سياسي، داعية المشاركين في الحوار السياسي إلى الالتزام بضوابط وتعهدات.

وجاء في نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «إذ نرحب باتفاق وقف إطلاق النار من المسار العسكري والذي يمهد لحل سياسي عادل قابل للاستمرار يؤسس لسلام دائم، فإننا نطلب من بعثة الأمم المتحدة كما طالبت الأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي (الإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات)، أيضا عليها الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي، وذلك قبل انطلاق الحوار في ظل القائمة الصادرة بالخصوص وعدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقى الحوار السياسي».

وأضاف البيان: «إننا نؤكد أن التوافق يتطلب المجمعات الانتخابية كل إقليم على حدة في اختيار مجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضا الأغلبية البسيطة لكل إقليم معا في القرارات العامة. ختاما، نؤكد على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة».