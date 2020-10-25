إغلاق مطاعم في أجدابيا لعدم توفر الشروط الصحية

إناء بمطبخ أحد المطاعم التي جرى إغلاقها في أجدابيا. (مكتب إعلام جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا)

أغلق جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الأحد، عدد من المطاعم العاملة بالمدينة وضبط عاملين بدون شهادات صحية كانوا يعملون فيها.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، إن هذا الإجراء جاء عقب ضبط العديد من المخالفات الصحية بالمطاعم خلال جولات تفتيشية للدوريات الأمنية المتحركة التي قام بها أعضاء الجهاز على عدد من المطاعم.

وأوضح مكتب الإعلام بالجهاز أن المخالفات الصحية تمثلت إنعدام الاهتمام بالنظافة بالإضافة إلى ضبط عاملين أجانب يعملون بدون شهادات صحية تسمح لهم بمزاولة المهنة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد أنه جرى إغلاق عدد من المطاعم «إلى حين استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها وإحالة البعض الآخر إلى قسم الإيرادات بالفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين».

حوض مطبخ أحد المطاعم التي جرى إغلاقها في أجدابيا. (مكتب إعلام جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا)

حوض مطبخ أحد المطاعم التي جرى إغلاقها في أجدابيا. (مكتب إعلام جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا)

إناء بمطبخ أحد المطاعم التي جرى إغلاقها في أجدابيا. (مكتب إعلام جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا)