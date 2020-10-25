تمديد إيقاف العمل بالمواقع الإدارية لشركة الزاوية لتكرير النفط أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 07:18 مساء
شعار شركة الزاوية لتكرير النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط، المهندس الصادق محمد الجرمي، مراسلة داخلية لأعضاء لجنة الإدارة والمديرين العامين ومديري الإدارات والمراقبون ومكاتب الشركة، طالب فيها باستمرار إيقاف العمل بالفروع الإدارية للشركة لمدة أسبوعين إضافيين.

وطالب الجرمي في مراسلته التي نشرتها شركة الزاوية لتكرير النفط عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، بتمديد إيقاف العمل بالمواقع الشركة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم 25 أكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة التقيد التام بإجراءات الوقاية اللازمة، والأخذ في الاعتبار تواجد العدد الكافي من المستخدمين لمتابعة وتسيير العمل حسب تقدير الإدارات، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأشار الجرمي إلى مراسلته المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري، بشأن إيقاف العمل بالمواقع الإدارية بالشركة ومنع الدخول والزيارات وتأجيل جميع الاجتماعات المبرمجة ومنح جميع العاملين إجازة طارئة، والاكتفاء بتواجد العاملين بالورديات ولجان الطوارئ والمكلفين بأعمال الصيانة والأعمال الطارئة بسبب جائحة كورونا.

كما أشار رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط إلى  كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم (3279) المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري بشأن تمديد فترة إيقاف العمل بالمقرات لمدة أسبوعين، واقتصار تواجد المستخدمين على لجان الطوارئ والحد الأدنى لتسيير العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية