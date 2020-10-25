تمديد إيقاف العمل بالمواقع الإدارية لشركة الزاوية لتكرير النفط أسبوعين

شعار شركة الزاوية لتكرير النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط، المهندس الصادق محمد الجرمي، مراسلة داخلية لأعضاء لجنة الإدارة والمديرين العامين ومديري الإدارات والمراقبون ومكاتب الشركة، طالب فيها باستمرار إيقاف العمل بالفروع الإدارية للشركة لمدة أسبوعين إضافيين.

وطالب الجرمي في مراسلته التي نشرتها شركة الزاوية لتكرير النفط عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، بتمديد إيقاف العمل بالمواقع الشركة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم 25 أكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة التقيد التام بإجراءات الوقاية اللازمة، والأخذ في الاعتبار تواجد العدد الكافي من المستخدمين لمتابعة وتسيير العمل حسب تقدير الإدارات، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأشار الجرمي إلى مراسلته المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري، بشأن إيقاف العمل بالمواقع الإدارية بالشركة ومنع الدخول والزيارات وتأجيل جميع الاجتماعات المبرمجة ومنح جميع العاملين إجازة طارئة، والاكتفاء بتواجد العاملين بالورديات ولجان الطوارئ والمكلفين بأعمال الصيانة والأعمال الطارئة بسبب جائحة كورونا.

كما أشار رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط إلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم (3279) المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري بشأن تمديد فترة إيقاف العمل بالمقرات لمدة أسبوعين، واقتصار تواجد المستخدمين على لجان الطوارئ والحد الأدنى لتسيير العمل.