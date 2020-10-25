الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة حاسمة.. ويجب سحب جميع المرتزقة ومنع التدخل الأجنبي

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعهم بجنيف، 19 أكتوبر 2020. (البعثة الأممية)