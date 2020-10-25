تفاصيل الوضع الوبائي في ليبيا.. طرابلس الأعلى وبنغازي تسجل إصابة واحدة

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تفاصيل الوضع الوبائي في البلاد، لافتا إلى تسجيل 1639 إصابة بفيروس كورونا المستجد السبت، منها 1301 حالة جديدة و338 لمخالطين، كما تم تسجيل 766 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، والتي أظهرت سلبية 4363 عينة، بينما تم تأكيد إصابة 1639 شخصا.

وبينما سجلت طرابلس أعلى عدد إصابات بـ993 حالة، سجلت أيضا أعلى حالات شفاء بـ598 حالة، كما توزعت حالات الشفاء بـخمس حالات في الخمس، و14 حالة في ترهونة، وحالتين في الزاوية الجنوب، و38 حالة في غريان، وحالتين في سبها، و50 حالة في مصراتة، و11 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و23 حالة في الكفرة، وعشر حالات في زوارة، وعشر حالات في الزاوية المركز وثلاث حالات في الزنتان.

- ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

وتوزعت حالات الوفاة بين الجفرة والعجيلات والشاطئ والكفرة والزاوية المركز بحالة لكل منها.

فيما توزعت الإصابات على المدن الليبية كالآتي:

طرابلس

851 حالة جديدة

142 حالة مخالطة

بنغازي

حالة جديدة

العجيلات

38 حالة جديدة

حالتان مخالطتان

الماية

9 حالات جديدة

العامرية

8 حالات جديدة

جنزور

42 حالة جديدة

حالتان مخالطتان

زليتن

6 حالات جديدة

5 حالات مخالطة

ترهونة

12 حالة جديدة

3 حالة مخالطة

مصراتة

99 حالة مخالطة

وادي زمزم وأبونجيم

حالة مخالطة

القلعة

6 حالات جديدة

زلطن

9 حالات جديدة

سواني بن أدم

9 حالات جديدة

صرمان

7 حالات جديدة

حالة مخالطة

نسمة

11 حالة جديدة

السبيعة

6 حالات مخالطة

قصر الأخيار

12 حالة جديدة

الجميل

10 حالات جديدة

صبراتة

29 حالة جديدة

حالة مخالطة

الرجبان

4 حالات جديدة

يفرن

5 حالات جديدة

غدامس

حالتان مخالطتان

الجفارة

27 حالة جديدة

القرة بوللي

40 حالة جديدة

الخمس

20 حالة جديدة

حالة مخالطة

الجفرة

4 حالات جديدة

حالة مخالطة

الكفرة

حالة جديدة

الزاوية الجنوب

8 حالات جديدة

رقدالين

6 حالات جديدة

النواحي الأربع

24 حالة جديدة

14 حالة مخالطة

غريان

20 حالة جديدة

10 حالة مخالطة

سبها

حالة جديدة

الشاطئ

حالتان جديدتان

جادو

حالة جديدة

الزاوية الغرب

13 حالة جديدة

4 حالات مخالطة

الزاوية المركز

40 حالة جديدة

12 حالة مخالطة

بني وليد

15 حالة جديدة

زوارة

6 حالات جديدة

18 حالة مخالطة

الزنتان

4 حالات جديدة

14 حالة مخالطة

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 56013 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد، بينها 24487 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 30731 شخصا، وتم تسجيل 795 وفاة.