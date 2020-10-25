«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار متفرقة في الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد، فيما تتكاثر السحب من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.



رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية نشطة السرعة.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و28 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من الغد.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.



الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و28 درجة.



الجفرة– سبها -غـات - غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا يوم الغد على غدامس والحمادة.



الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و33 درجة.



الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.



والرياح شمالية غربية إلى شماليه شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و29 درجة.

خريطة بتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 .

خريطة بتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 .

خريطة بتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 .

جدول بتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بحالة الطقس على المدن لليوم، 25 أكتوبر 2020 .

جدول بتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بحالة الطقس على المدن لليوم، 25 أكتوبر 2020 .