إجراء رابع عملية زراعة قوقعة بمركز طبرق الطبي ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل

مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

تمكن فريق زراعة القوقعة بمركز الجراحات التخصصية الهواري، بمشاركة أطباء وطاقم مركز طبرق الطبي، من إجراء رابع عملية زراعة قوقعة خلال ورشة عمل داخل مركز طبرق الطبي، ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وحسب المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، فإن العملية تمت للمريضة ريم محمد سالم البالغة من العمر 25 سنة، مضيفا أن الفريق تكون من الاستشاريين د. حسين الخمري ود. سالم عمير وأخصائية التأهيل السمعي واللفظي فاطمة الشكري، وأخصائية السمعيات الدكتورة أريج المنصوري بدعم من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وأضاف المكتب أن هذه العمليات التخصصية سوف تستمر بالمركز ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

فيما أشاد الفريق الطبي الزائر بالتجهيزات الطبية لغرف العمليات بالمركز الطبي بطبرق.