إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 06:10 مساء
جانب من أعمال إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية، 24 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية ودخولها العمل، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميًّا.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه من المنتظر تشغيل باقي الوحدات الصناعية ووحدات معالجة تثبيت النافتا، ووحدة إنتاج وقود الطيران، ووحدة إنتاج الإسفلت، فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية «التوربينات البخارية».

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وتقدّم رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الزاوية لتكرير النفط على جهودهم في إعادة تشغيل الوحدة.

جانب من أعمال إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية، 24 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية، 24 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)
جانب من أعمال إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية، 24 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)
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