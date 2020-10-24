روسيا تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 03:33 مساء
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)

اعتبرت روسيا، اليوم السبت، توقيع الأطراف الليبية على اتفاق «وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أمس الجمعة، توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

ودعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام الصارم باتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في جنيف، ومنع العودة إلى الصراع الأهلي بين الأشقاء».

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم 12 بندًا شملت إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

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