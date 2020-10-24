«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق

جانب من التدريبات التي تقدمها وزارة الدفاع التركية لعناصر حكومة الوفاق. (حساب الوزارة التركية على تويتر)

نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا قالت إنها لتدريب عناصر من قوات حكومة الوفاق، وذلك في إطار «اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية».

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وأعلنت الوزارة، الثلاثاء الماضي، أنها بدأت في تنظيم دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبي، في إطار الاتفاقية ذاتها، التي وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي،

جانب من التدريبات التي تقدمها وزارة الدفاع التركية لعناصر حكومة الوفاق. (حساب الوزارة التركية على تويتر)

جانب من التدريبات التي تقدمها وزارة الدفاع التركية لعناصر حكومة الوفاق. (حساب الوزارة التركية على تويتر)