السوق الموازية: تراجع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار

شهدت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا تراجعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت، بعد يوم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في جنيف، الذي أعلن عنه أمس الجمعة.

وهبط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية إلى 6.16 دينار من 6.37 دينار سجلتها العملة الأميركية في ختام تعاملات الخميس الماضي.

كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 7.25 من 7.50 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 7.96 من 8.30 دينار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

في الوقت ذاته، تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.78 من 0.82 دينار، والدينار التونسي إلى 2.25 من 2.34 دينار ليبي.