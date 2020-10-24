القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 10:23 صباحا
مبنى مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي،اليوم السبت، القبض على المتهمين بسرقة ثلاثة محال تجارية، تحت تهديد السلاح، في منطقة الليثي بالمدينة.

وأوضحت أن السرقات وقعت في شارع الخليج بمنطقة الليثي، وأن بلاغًا بوقوع أعمال السرقة هذه ورد إلى المديرية، الأربعاء الماضي، حسب بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضافت: «بعد التحري عن الفاعلين وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية المجهولين الذين قاموا بعملية السرقة بقوة السلاح، وتم إعداد كمين محكم وضبط كافة الفاعلين»، 

وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بالسطو على المحلات وسرقة ما فيها بقوة السلاح، وعليه تمت إحالتهم إلى الحجز القانوني بقسم التحريات العامة، وبالاستدلال منهم اعترفوا بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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