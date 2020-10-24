عضو ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة: ندعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس

عضو بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة المستشار مروان أبوسرويل. (صفحة البعثة على فيسبوك)

أكد عضو بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة المستشار مروان أبوسرويل، وقوف ليبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامته دولته وعاصمتها القدس، ودعم كل ما يراه الفلسطينيون من توجهات لنيل حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك في كلمة لأبوسرويل أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ضمن مشاركة بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الـ75، وفق بيان منشور على صفحة بعثة ليبيا بموقع «فيسبوك».

وجدد أبو سرويل ترحيب ليبيا بقرار مجلس الأمن رقم «2542 » القاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معبرًا عن التقدير لما تقوم به البعثة من جهود للوصول إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد.

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وأكد فيه أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الإعلام بالأمم المتحدة والتي تتمتع ليبيا بعضويتها، ودعا إدارة التواصل العالمي بالأمم المتحدة للتركيز على إبراز أهم القضايا ذات الاهتمام الدولي، وتغطيتها باللغات الستة المعتمدة، ومنها اللغة العربية.

أما ما يتعلق بالبعثات السياسية الخاصة ، أكد أبوسريويل أن عمل البعثات يجب ألا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وبخاصة احترام سيادة الدول الأعضاء.