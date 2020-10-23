استئناف التشغيل بوحدة التكرير الثانية بشركة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 09:34 مساء
وحدة التكرير الثانية بشركة الزاوية لتكرير النفط, 23 أكتوبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، عن إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية «التقطير»، بالشركة، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر بسبب انقطاع إمدادات النفط الخام.

وتابعت الشركة في بيان اليوم، أن المختصين بمختلف الإدارات الفنية عملوا خلال الأيام الماضية على أعمال الكشف والتجهيز لإعادة التشغيل فور وصول النفط الخام المتدفق من حقل الشرارة، إلى خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية باعتبارها المشغل لحقل الشرارة ومن ثم إلى خزانات شركة الزاوية لتكرير النفط.

وبحسب البيان، فبعد تأكيد قطاعات الشركة بمختلف إداراتها جاهزية استئناف التشغيل وتوفر النفط الخام، واستقرار وحدات المرافق بالشركة، تم مساء أمس الخميس، على تمام الساعة الثالثة مساءً، الشروع في إعادة التشغيل.

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ولفت البيان إلى أن الطاقة الإنتاجية بلغت في ساعات التشغيل الأولى نسبة 70% لتصل اليوم الجمعة، وعلى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر إلى 100% بـ60 ألف برميل، وهو ما سيساهم في استقرار السوق المحلي وتوفير المحروقات والمشتقات النفطية به.

وشدد البيان على أن جميع المختصين وفي جميع إلإدارات بالشركة، حرصوا على إنجاز أعمالهم بالدقة المطلوبة الأمر الذي ساهم بشكل كبير وفعال في سلاسة عملية إعادة التشغيل ومنهم من لم يغادر الموقع أكثر من 24 ساعة، تحسبا لأي طارئ وعلى وجه الخصوص مستخدمي منسقية المطافئ..

وتابع أن مختلف المنتجات النفطية الناتجة عن عمليات التكرير، بدأت تصل فعلياً إلى خزانات المعدَة لاستقبال ناتج عمليات التكرير.

وحدة التكرير الثانية بشركة الزاوية لتكرير النفط, 23 أكتوبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
وحدة التكرير الثانية بشركة الزاوية لتكرير النفط, 23 أكتوبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
وحدة التكرير الثانية بشركة الزاوية لتكرير النفط, 23 أكتوبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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