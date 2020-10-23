تحرير مواطنين سودانيين وضبط عصابة تشادية تمتهن الخطف والابتزاز بأجدابيا

أفراد العصابة التشادية, (الإنترنت)

تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة أجدابيا، من تحرير مجموعة من المواطنين من الجالية السودانية، بعد خطفهم على يد عصابة تشادية وطلب فدية مالية نظير إطلاقهم بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام بالمديرية، اليوم الجمعة، إنه بعد ورود بلاغ من شخص سوداني الجنسية إلى قسم البحث الجنائي مفادها اختطاف مجموعة من العمالة السودانية، فيما يطالب الخاطفون بدفع فدية مالية كبيرة نظير إطلاقهم.

وأضاف أن أعضاء القسم المكلفين قاموا بجمع ما يلزم من معلومات بنصب كمين للوسيط، الذي مهمته تسلم المبلغ المالي المطلوب، وبالفعل جرى استدراج الوسيط وهو تشادي الجنسية وضبطه داخل المدينة.

وأوضح أنه بعد ضبطه جرى نقله إلى القسم والتحقيق معه واعترف على مكان وجود المخطوفين وباقي أفراد العصابة، وهي أيضا من الجنسية التشادية، لافتا إلى أن أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية انتقلوا إلى مكان العصابة ومداهمته، حيث تم القبض على جميع أفراد العصابة وتحرير المخطوفين، بعد أن تعرضوا للتعذيب والضرب لعدة أيام، حسب ما أفادوا به في محضر التحقيقات بالقسم.

وأشار مكتب الإعلام بمديرية أمن أجدابيا أن الأفراد العصابة التشادية اعترفوا بما نسب إليهم من تهم وأنهم يمارسون مهنة الخطف منذ فترة طويلة، وهي ليست العملية الأولى التي يقومون بها، مؤكدًا إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص.

أفراد العصابة التشادية, (الإنترنت)