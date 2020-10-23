باشاغا: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا «إنجاز وطني»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 06:35 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت).

وصف وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم توقيعه اليوم بـ«الإنجاز الوطني»، مؤكدا أنه دليل قاطع أن الحرب لا تبني وطنا وأن السلام هو السبيل الوحيد لوحدة الوطن وعزته وكرامته.

وقال باشاغا، خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الشعب الليبي بهذا «نؤيد بقوة كل ما يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار والرفاه لليبيين».

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا اليوم الجمعة.

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم

وقالت البعثة إن اللجنة توجت محادثاتها «بإنجاز تاريخي، حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا». مضيفة أن «هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

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