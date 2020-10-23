غوتيريس عن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس, (الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، يعتبر «خطوة أساسية» نحو السلام والاستقرار، قائلا: «الاتفاق خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا، لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار».

وأوضح غوتيريس، في مؤتمر صحفي أنه يأمل أن يدعم مجلس الأمن الدولي الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في جنيف بشأن ليبيا، داعيا الأطراف المتحاربة في ليبيا والأطراف الإقليمية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون إرجاء، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

كما طالب غوتيريس المجتمع الدولي بدعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم الاتفاق عليه اليوم الجمعة في جنيف.

وأضاف للصحفيين: «أناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير»، داعيا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.