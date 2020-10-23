شركة البريقة تكشف سبب أزمة الوقود بالمنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 03:56 مساء
مستودع رأس المنقار , (الإنترنت)

أكد عبدالرحمن عبدالسلام حسن، عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، أن أزمة الوقود الحاصلة في المنطقة الشرقية ترجع إلى نقص في مخزون الوقود بمستودعات رأس المنقار، التي تغطي مساحات شاسعة شرق وجنوب ليبيا.

وقال حسن، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن مستودع رأس المنقار عليه حمل كبير حيث يعمل على تغذية وتغطية المناطق الشرقية والجنوبية بوقودي البنزين والديزل، ما دعانا لتقليص نسبة التوزيع لحين دخول الناقلة المحملة بالوقود مساء اليوم الجمعة أو فجر غد السبت.

وأضاف حسن أن المشكلة ستحل في منطقة طبرق وما جاورها مساء اليوم الجمعة وذلك لبعد المنطقة من رأس المنقار، وسيتم تزويد المنطقة من مخزون مستودع طبرق الغربي وتغطية احتياجات الشركات النفطية الناقلة ومحطات التوزيع من مخزون الطوارئ وهي كمية محدودة.

ودعا حسن المواطنين لعدم التسرع وإلقاء اللوم على الشركة والعاملين بها، «فهي تكرس وقتها وجهدها لتوفير احتياجات المواطن اليومية من الوقود والغاز وغيرها في ظل نقص التزويدات من المحروقات بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد».

وشهدت محطات توزيع الوقود بالمنطقة الشرقية أمس الخميس نقصا شديدا في وقود البنزين، ما ترتب عليه انخفاض في الحركة المرورية بالمنطقة كلها.

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