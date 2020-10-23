طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وجنزور

عناصر طبية تابعة للجنة مكافحة «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 421 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ85 حالة، ثم جنزور بـ49 حالة، و34 حالة في الزاوية المركز، و27 حالة في غريان، و22 حالة في زليتن، و17 حالة في المنشية الجميل، و12 حالة في النواحي الأربع، وتسع حالات في صبراتة والجفارة، وثماني حالات في زلطن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

واكتشفت سبع حالات في أجدابيا، وست حالات في كل من سبها والقره بوللي، وخمس حالات في كل من الزنتان وسواني بن آدم، وأربع حالات في كل من رقدالين والزاوية الجنوب ودرج وكاباو.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من الخمس ويفرن والسبيعة وقصر الأخيار والرحيبات، وحالتين في كل من بنت بية وظاهر الجبل، وحالة واحدة في كل من الرياينة الزاوية الغرب والشاطئ وجادو والشويرف والقلعة وترهونة.

وتماثل للشفاء 562 مصابا، منهم 439 حالة في طرابلس، و12 حالة في النواحي الأربع، و11 حالة في باطن الجبل، و19 حالة في غريان، وسبع حالات في كل من أجدابيا والزاوية المركز، وثماني حالات في غدامس، وست حالات في زليتن، و52 حالة في مصراتة، وحالة في الزنتان، بينما توفي ستة آخرون، منهم حالة واحدة في كل من مصراتة وصبراتة والقرة بوللي وأجدابيا، وحالتان في النواحي الأربع.