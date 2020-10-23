السراج: اتفاق وقف إطلاق النار الدائم يمهد الطريق لنجاح المسارات الاقتصادية والسياسية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يعلق على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن اتفاق وقف إطلاق نار دائم، «يحقن الدماء، ويرفع المعانا عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية».

جاء ذلك في بيان بشأن ذكرى انتصار ثورة 17 فبراير، اليوم الجمعة، حيث أشاد السراج بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في الوصول إلى الاتفاق.

وقال السراج إنه يؤكد «بناء الدولة المدنية الحديثة، فلا عودة إلى الوراء، ولا مجال لعسكرة الدولة»، وطالب الجميع أن يدركوا أنه «لا بديل عن التفاهم والتوافق وإنهاء الانقسام السياسي». كما دعا إلى الاتفاق على «مسار يقود سريعا إلى الانتخابات»، واصفا إياه بأنه «الاستحقاق الذي سينهي أزمة الشرعيات التي أنهكت البلاد».

وأبدى تقديره مساعي البعثة لتحقيق السلام القائم على «العدل والمرتكز على ضمانات تبعد شبح الحرب والقلاقل عن البلاد،» متابعا: «وأن لا نهمل قضية المساءلة، فلا تساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبيين، ومن خلف عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية».

اقرأ أيضا: وليامز: من المفترض مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا خلال 3 أشهر

يذكر أن البعثة الأممية أعلنت ظهر اليوم، توصل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، موضحة أن اللجنة توجت محادثاتها «بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا».

وجرت مراسيم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.