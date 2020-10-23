السفارة الفرنسية في ليبيا ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 02:32 مساء
ستيفاني وليامز والمشاركون في اجتماعات اللجنة العسكرية بجنيف عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، 23 أكتوبر 2020، (السفارة الفرنسية)

رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بتوقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، من قبل وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة: «هنيئا للأطراف على هذا الاتفاق التاريخي لجميع المواطنين الليبيين، نجاح المحادثات المباشرة بين الليبيين يؤكد أولوية السيادة الليبية في مواجهة التدخلات الخارجية.. قيادة ممتازة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن البعثة الأممية أعلنت ظهر اليوم، توصل اللجنة العسكرية إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، موضحة أن اللجنة توجت محادثاتها «بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا».

وجرت مراسيم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

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