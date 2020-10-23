إردوغان يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 01:41 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توصل وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وقال إن الاتفاق لم يُبرم على مستوى عالٍ كالاتفاقات السابقة، حسب تصريح صحفي نقلته قناة «تي آر تي» التركية، اليوم الجمعة.

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وتابع: «لا نعلم مدى جدية التعهد بانسحاب المرتزقة كمجموعات فاغنر من ليبيا، لكن كما سمعنا جميعا هناك خطوات بدأت من خلال تلك الاتفاقية».

وأعلنت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا تتويج محادثات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في البلاد، حيث جرت مراسم التوقيع في جنيف ظهر اليوم.

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