ليبيا تسجل 764 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 01:15 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 562 مصابا، في حين توفي ستة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 4492 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 2444 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 700 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 409 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 61 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 13 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 42 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 300 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 53 ألفا و384 حالة، منها 22 ألفا و991 نشطة، و29 ألفا و619 متعافى، ووفاة 774 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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