عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 12:55 صباحا
عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة، 22 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، وفدًا من قبيلة البراعصة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول إلى حل يُفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وقال مجلس النواب في بيان على موقعه الإلكتروني إن ذلك يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التشاورية التي يجريها عقيلة صالح لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

- عقيلة صالح يلتقي عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفدا من ثلاث بلديات

وأشار البيان إلى أن وفد قبيلة البراعصة أعرب عن «ثقتهم الكاملة في حنكة وحكمة المستشار عقيلة صالح  للوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد»، مؤكدين «دعمهم لمبادرته لإنهاء الأزمة الليبية».

يشار إلى أن عقيلة التقى، الإثنين الماضي، عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث بعض المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل التغلب عليها. كما اجتمع مع أعضاء من المجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات: القبة والأبرق والقيقب، وناقش معهم عددًا من القضايا الخاصة بالبلديات الثلاث ومبادرته لإنهاء الأزمة.

عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة، 22 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)
عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة، 22 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)
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