«الرئاسي»: الجمعة عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 09:11 مساء
شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة «عطلة رسمية» لمناسبة عيد التحرير للعام 2020، والتي تزامن مع العطلة الأسبوعية في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

ودعا المجلس الرئاسي في قراره رقم (714) لسنة 2020، القائمين على المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب حضور العاملين يوم العطلة إلى ضرورة حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12)لسنة 2020.

وشدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك» على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.  

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