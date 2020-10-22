وزارتا المالية والعمل بـ«الوفاق» تتفقان على وضع معايير لتنظيم الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة

وزيرا العمل والمالية بحكومة الوفاق خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التعمل بطرابلس، 22 أكتوبر 2020. (مالية الوفاق)

اتفقت وزارتا المالية والعمل بحكومة الوفاق على وضع إطار عام ومعايير تنظم عملية الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا الإطار والمعايير وفقًا للضوابط التي تم الاتفاق بشأنها مع ديوان المحاسبة بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية المفوض، اليوم الخميس، مع وزيرالعمل والتأهيل بمقر وزارة العمل والتأهيل، وبحضور الإدارات المختصة، لمناقشة استكمال إجراءات الإفراج عن مرتبات موظفي الدولة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك».

- «عمل الوفاق» تقرر تسهيل إجراءات التعاقد مع العمالة الفلبينية

وتطرق الاجتماع إلى جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية ذات العلاقة بموضوع الإفراجات الجديدة، إلى جانب البرامج التدريبية لتأهيل الباحثين عن العمل، وآفاق فتح أسواق عمل جديدة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحريك عجلة مشروعات التنمية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفقا للأهداف لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ومستوى مرضٍ من الخدمات، حسب البيان.

وزير المالية خلال الاجتماع.

جانب من الحضور في الاجتماع.