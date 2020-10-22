هاتف ليبيا: توقيع صكوك مرتبات شهر سبتمبر.. وهذا سبب التأخير

مقر شركة هاتف ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة هاتف ليبيا، اليوم الخميس، توقيع الصكوك الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر، موضحة أسباب التأخر في إيداع المرتبات في حينها.



وعزت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» تأخر إيداع المرتبات إلى عدم التزام شركات القطاع بتسديد الديون المستحقة عليها لصالحها، رغم إحالة متطلبات المالية في موعدها المحدد من قبل الإدارة التجارية في الشركة.

- «هاتف ليبيا» تنفي تعمدها إيقاف الاتصالات عن جنوب طرابلس



ونفت شركة هاتف ليبيا في أبريل الماضي، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تعمدها إيقاف حركة الاتصالات عن مناطق جنوب طرابلس، وأكدت أن هذه «الادعاءات هي لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».



وأكدت الشركة في بيان، بعدها عن أية تجاذبات سياسية، مشددة على تقديم خدماتها لجميع المناطق دون تمييز، وخاصة خلال هذه الفترة الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».