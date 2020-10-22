هاتف ليبيا: توقيع صكوك مرتبات شهر سبتمبر.. وهذا سبب التأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 07:42 مساء
مقر شركة هاتف ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة هاتف ليبيا، اليوم الخميس، توقيع الصكوك الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر، موضحة أسباب التأخر في إيداع المرتبات في حينها.

وعزت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» تأخر إيداع المرتبات إلى عدم التزام شركات القطاع بتسديد الديون المستحقة عليها لصالحها، رغم إحالة متطلبات المالية في موعدها المحدد من قبل الإدارة التجارية في الشركة.

- «هاتف ليبيا» تنفي تعمدها إيقاف الاتصالات عن جنوب طرابلس

ونفت شركة هاتف ليبيا في أبريل الماضي، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تعمدها إيقاف حركة الاتصالات عن مناطق جنوب طرابلس، وأكدت أن هذه «الادعاءات هي لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».

وأكدت الشركة في بيان، بعدها عن أية تجاذبات سياسية، مشددة على تقديم خدماتها لجميع المناطق دون تمييز، وخاصة خلال هذه الفترة الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح «كورونا»