رئيس هيئة الكهرباء بـ«الموقتة»: من الضروري تنفيذ خط الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 22 أكتوبر 2020, 04:04 مساء
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة،. 22 أكتوبر2020. (الإنترنت)

أعلن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، فخري المسماري، أن الخطة المستقبيلة لمجابهة ارتفاع الأحمال تتضمن «إنشاء محطات كهربائية»، وضرورة تنفيذ «خط الغاز لتغذية محطات التوليد».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس ببنغازي إن «النمو العمراني الكبير الذي تشهده البلاد  والذي يأتي خارج التخطيط العمراني للدولة الليبية أسفر عن زيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية مانتج عنه عجز في التوليد».

وأضاف: «خطة الهيئة لمجابهة زيادة الأحمال والمشاريع الاستراتيجية التي تأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية، هي إنشاء محطات كهربائية وتنفيذ خط الغاز لتغذية محطات التوليد كذلك الاسراع في تنفيذ خطوط نقل الطاقة بين المدن بالاظافة الي استحداث خطوط نقل جديدة».  

- «هيئة الكهرباء»: شركة البريقة لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف
- خسائر الشركة العامة للكهرباء تعادل 130% من رأسمالها
- «المحاسبة»: 50% من مصروفات شركة الكهرباء تذهب للمرتبات

وناشد المسماري المواطنين بـ«ضرورة طلب التوصيلة الرسمية من شبابيك الشركة العامة للكهرباء في مختلف ارجاء الوطن حتي يتمكن مهندسين وفنيين الشركة من توصيل التيار الكهربائي بالطريقة الرسمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح «كورونا»