رئيس هيئة الكهرباء بـ«الموقتة»: من الضروري تنفيذ خط الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء

مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة،. 22 أكتوبر2020. (الإنترنت)

أعلن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، فخري المسماري، أن الخطة المستقبيلة لمجابهة ارتفاع الأحمال تتضمن «إنشاء محطات كهربائية»، وضرورة تنفيذ «خط الغاز لتغذية محطات التوليد».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس ببنغازي إن «النمو العمراني الكبير الذي تشهده البلاد والذي يأتي خارج التخطيط العمراني للدولة الليبية أسفر عن زيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية مانتج عنه عجز في التوليد».

وأضاف: «خطة الهيئة لمجابهة زيادة الأحمال والمشاريع الاستراتيجية التي تأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية، هي إنشاء محطات كهربائية وتنفيذ خط الغاز لتغذية محطات التوليد كذلك الاسراع في تنفيذ خطوط نقل الطاقة بين المدن بالاظافة الي استحداث خطوط نقل جديدة».

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وناشد المسماري المواطنين بـ«ضرورة طلب التوصيلة الرسمية من شبابيك الشركة العامة للكهرباء في مختلف ارجاء الوطن حتي يتمكن مهندسين وفنيين الشركة من توصيل التيار الكهربائي بالطريقة الرسمية».