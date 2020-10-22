سرقة 1500 متر أسلاك ضغط عالي بإدارتي توزيع الجفارة وترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 04:16 مساء
أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، سرقة حوالي 1500 متر من أسلاك الضغط العالي على خطين لنقل التيار يتبعان إدارتي توزيع الجفارة وترهونة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن حوالي 450 متر أسلاك ضغط عالي جرى سرقتها من على «خط إنجيلة من فرعية البستان بدائرة السواني بإدارة توزيع الجفارة» مما أدى إلى فقد التغذية عن محول وانقطاع الكهرباء على عدد من المنازل».

وأضافت أنه جرى أيضا «سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1050 مترا على خط أولاد بوزيد من فرعية بن عزيزة بدائرة السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونة، مما أدى ذلك إلى فقد التغذية عن 40 محولا وانقطاع الكهرباء على عدد من المنازل».

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