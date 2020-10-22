«صحة الوفاق»: استلام شحنة عاجلة من علاج مرض السكري لسد العجز في المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 02:45 مساء
نفل شحنة من علاج مرضى السكري إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس، 21 أكتوبر 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق استلام شحنة عاجلة من أدوية علاج مرض السكري، لسد العجز الذي عانت منه المستشفيات والمرافق الصحية طيلة الأسابيع الماضية.

وتأخر وصول الشحنات الخاصة بهذه الأدوية لأسابيع، ومن المقرر أن تصل تباعا خلال الأيام المقبلة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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واستقبلت مخازن جهاز الإمداد الطبي مساء أمس الأربعاء ثلاجتين محمل بهما العلاج، بعد استكمال إجراءات التفتيش، وستوزع الأدوية على فروع جهاز الإمداد والمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد إتمام الإجراءات الرقابية ونتائج التحاليل المخبرية.

يذكر أن تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم تسبب في تأخير وصول شحنات من علاج الأمراض المزمنة واللقاحات المختلفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري.

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