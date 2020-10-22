توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة والعجيلات

مركز عزل المجاهد أبو قيلة بمدينة العجيلات، 23 أغسطس 2020، (صحة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 444 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ110 حالات، ثم العجيلات بـ65 حالة، و44 حالة في بنغازي، و36 حالة في الزاوية الغرب، و32 حالة في غريان، و30 حالة في جنزور، و27 حالة زوارة، و23 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في الزنتان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، اليوم الخميس.

واكتشفت أيضا 19 حالة في الخمس، و16 حالة في كل من صرمان ويفرن، و12 حالة في كل من النواحي الأربع والجميل، و10 حالات في القره بوللي، وتسع حالات في زلطن، وسبع حالات في كل من درنة وصبراتة وزليتن.

إضافة إلى ست حالات في كل من قصر الأخيار وظاهر الجبل ومسلاتة، وثلاث حالات في الزاوية الجنوب، وحالتين في كل من طبرق والكفرة والماية وسواني بن آدم، وحالة واحدة في كل من رقدالين وتازربو والسبيعة وغدامس وباطن الجبل والحرابة.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، منهم 389 حالة في طرابلس، و25 حالة في صرمان، وست حالات في العجيلات، و73 حالة في مصراتة، و35 حالة في غريان، و17 حالة في القره بوللي، وست حالات في الزاوية المركز، و23 حالة في زليتن، و15 حالة في الكفرة، وثلاث حالات في الزنتان، و25 حالة في زوارة، بينما توفي ثلاثة مصابين في مصراتة وزليتن والخمس.