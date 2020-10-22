«مكافحة الأمراض»: 995 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 617 حالة

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، في حين توفي 3 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

واستلم المركز 4116 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1880 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 93 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 730 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 52 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 370 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 68 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 138 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 168 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 8 عينات، ومختبر فرع المركز الكفرة 3 عينات، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 52 ألفا و620 حالة، منها 22 ألفا و795 نشطة، و29 ألفا و57 متعافى، بينما توفى 768 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.