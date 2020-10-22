معيتيق: أتمنى أن تكون سرت منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية قريبا

معيتيق خلال مشاركته في ندوة حوارية، 21 أكتوبر 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن حكومة الوفاق أعدت مشروع ميزانية شاملة، ستعرض على اللجنة المالية؛ للخروج بميزانية موحدة، مؤكدا أن البلديات ستكون الطرف الأساسي في تنفيذها، وأعرب عن أمله بأن تكون مدينة سرت في وقت قريب منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية والبناء.

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات العامة، أمس الأربعاء، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مشكلة البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى

وقال معيتيق إن مقاربته لحل الأزمة الليبية «تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي».

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وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهها البلاد «اقتصادية بالدرجة الأولى»، مضيفا أن الليبيين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة، مما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.

كما أكد أن الحوار مع «الطرف الآخر» يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية، الذي يتمحور على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، وكذلك توحيد الميزاينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة.