معيتيق: أتمنى أن تكون سرت منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 10:11 صباحا
معيتيق خلال مشاركته في ندوة حوارية، 21 أكتوبر 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن حكومة الوفاق أعدت مشروع ميزانية شاملة، ستعرض على اللجنة المالية؛ للخروج بميزانية موحدة، مؤكدا أن البلديات ستكون الطرف الأساسي في تنفيذها، وأعرب عن أمله بأن تكون مدينة سرت في وقت قريب منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية والبناء.

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات العامة، أمس الأربعاء، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مشكلة البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى
وقال معيتيق إن مقاربته لحل الأزمة الليبية «تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي».

اقرأ أيضا: معيتيق يكشف تدقيقا محاسبيا للمالية بحكومتي الوفاق والموقتة لوضع ميزانية موحدة لـ2021

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهها البلاد «اقتصادية بالدرجة الأولى»، مضيفا أن الليبيين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة، مما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.

كما أكد أن الحوار مع «الطرف الآخر» يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية، الذي يتمحور على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، وكذلك توحيد الميزاينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم