انفراجة في مشكلة نقص أسطوانات الغاز بيفرن

سيارة محملة بأسطوانات غاز الطهي في يفرن، 21 أكتوبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)



أعلنت بلدية يفرن تحقيق انفراجة في مشكلة نقص أسطوانات غاز الطهي، بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس البلدي مع المسؤولين في شركة البريقة لتسوق النفط.



واتفق الطرفان على توزيع الأسطوانات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بواقع طلبيتين لكل محطة داخل المدينة، وسيجري التنسيق مع جهاز الحرس البلدي من أجل متابعة التوزيع بالمحطات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

يذكر أن مشكلة نقص الغاز في يفرن مستمرة منذ أشهر، حيث أرجعت البلدية الأزمة في حينها إلى عدم وجود العدد الكافي لمراكز توزيع الغاز في البلدية.

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وفي 13 أغسطس الماضي توصل المجلس البلدي مع شركة البريقة إلى اتفاق، وهو إنشاء موزع غاز جديد لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة، حيث زار وفد الشركة الموقع المخصص لإنشاء المركز، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة والمواصفات الفنية الأخرى.