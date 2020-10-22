ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في مصراتة إلى 4296 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 01:59 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأربعاء، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في المدينة منذ ظهوره مارس الماضي إلى 4296 إصابة.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للحالات النشطة إلى 1035 حالة، وحالات الشفاء من الفيروس إلى 3144 حالة، فيما توفي 117 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

- لجنة مكافحة «كورونا» بمصراتة توقف استقبال الحالات من خارج المدينة

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة إيقاف استقبال مراكز الكشف والعزل الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» أية حالات من خارج البلدية.

وعللت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» قرارها بـ«زيادة عدد الحالات، والنقص الشديد في المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية، وعدم سداد مستحقات العناصر الطبية، وتأخر الدعم اللازم من الدولة لمراكز العزل بالبلدية».

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