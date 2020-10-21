تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 09:05 مساء
مقر مركز طبرق الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد ظهور نتائج عدد من العينات المسحوبة للكشف عن فيروس «كورونا»، حسب بيان حمل الرقم «65» ومنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، ولم يوضح البيان عدد العينات بالتحديد.

- تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

يذكر أن عدد حالات «كورونا» النشطة في البلدية انخفض إلى أقل من عشر إصابات، من أصل 221 حالة، حسب ما أعلنه عضو اللجنة الاستشارية الطبية وراصد فريق الاستجابة السريعة الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد الماضي، إن مركز الحياة المخصص للحجر الصحي طبرق، أغلق بعد خروج كل الحالات المصابة به، والتي تم حجرها منزليا بناء على توصيات الأطباء المختصين، وحالاتهم الصحية مستقرة. ونبه إلى أن «هذا الاستقرار قد يسبق العاصفة نظرا لاستهتار الناس وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية والوقائية».

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