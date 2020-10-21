لجنة مكافحة «كورونا» بمصراتة توقف استقبال الحالات من خارج المدينة

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

قررت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، إيقاف استقبال مراكز الكشف والعزل الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» أية حالات من خارج البلدية.



وعللت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» قرارها بـ«زيادة عدد الحالات، والنقص الشديد في المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية، وعدم سداد مستحقات العناصر الطبية، وتأخر الدعم اللازم من الدولة لمراكز العزل بالبلدية».

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وحسب آخر تحديث عن الوضع الوبائي في مصراتة، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في المدينة 4296 حالة، بينها 984 حالة نشطة، و3128 حالة، فيما توفي 116 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.