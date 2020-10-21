«تسييري ترهونة» يطالب المواطنين والمارين عبر المدينة بالحذر من الإصابة بـ«كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 07:24 مساء
صورة جوية لمدينة ترهونة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس التسييري لبلدية ترهونة جميع المواطنين القاطنين والمارين عبر المدينة، اليوم الأربعاء، بـ«ضرورة أخذ أقــصى درجات الحيطة والحذر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلدية».

وقال المجلس التسييري في بيان له، إن المدينة «سجلت حالات موجبة فاقت المتوقع، مما دعا إلى التنبيه عليه»، مؤكدا أن «أغلب مناطق البلدية سجل فيها أخيرا عدد كبير من حالات الإصابة بين الصفرية والمخالطة، مما ينذر بحدوث انفلات وشيك في الوضع الوبائي بالمنطقة».

كما أكد المجلس التسييري لبلدية ترهونة ضرورة التقيد بالتوصيات والتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتجنب الازدحامات والمناسبات الاجتماعية والاستمرار بغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري.

وناشد المجلس التسييري لبلدية ترهونة الجميع بضرورة التعاون مع فريق الرصد التابع للجنة مكافحة «كورونا» بالبلدية، وأخذ المسحات والالتزام التام بالعزل والحجر المنزلي كإجراء احترازي في «حال وجود أي أعراض للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حتى إجراء مسحات لتحليلها والتحقق من نتائجها».

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