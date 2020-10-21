لامورجيزي تؤكد لباشاغا التزام إيطاليا بتوطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف بين البلدين

اجتماع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي مع باشاغا والوفد المرافق له في روما. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، خلال اجتماعها مع المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، «التزام الحكومة الإيطالية بتوطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف بين البلدين، مع تنفيذ برامج التعاون، التي بدأت بالفعل».

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الإيطالية، بشأن لقاء الوزيرة لوتشيانا لامورجيزي، مع باشاغا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة روما، نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في البيان، إن «ملف الهجرة ومحاربة المتاجرين بالبشر» كان محور لقاء الوزيرة، لوتشانا لامورجيزي، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا.

وأوضح بيان الداخلية الإيطالية أن اللقاء جرى خلاله «بحث القضايا المتعلقة بالسيطرة على تدفقات الهجرة مع الالتزام المتبادل بتكثيف العمل لمكافحة شبكات المتاجرين بالبشر». حيث جرى التأكيد في هذا السياق «على ضرورة إدارة مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة غير النظامية، احترام حقوق الإنسان على الدوام وانقاذ الأرواح في البحر والبر».

كما أكد الاجتماع «على فرصة وضع استراتيجية واسعة وشاملة لعمليات الإجلاء الإنسانية من ليبيا إلى إيطاليا، فضلا عن المساعدة في عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ» بحسب البيان.

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وأعرب وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي عن شكرها لباشاغا على مشاركته النشطة في اجتماع عبر الفيديو روجت له وزارة الداخلية الإيطالية مع المفوضية الأوروبية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين في 13 يوليو الماضي.

وأكدت لامورجيزي لباشاغا «التزام إيطاليا بتعزيز الشراكات الثنائية الوثيقة والعملية بشكل متزايد مع الاتحاد الأوروبي، من أجل منع ومكافحة تهريب المهاجرين بطريقة مشتركة ومنسقة. كما تم تقاسم أقصى قدر من الالتزام في استكمال خطة التعاون الثنائي لتسريع تنفيذ المراحل المتبقية من البرنامج الأوروبي لليبيا بقيادة وزارة الداخلية».

وأضافت الوزيرة الإيطالية أن جرى التأكيد كذلك «على التوافر الواسع لمواصلة حوار صريح وبناء، مع التركيز أيضا على إعادة إطلاق برامج التدريب المشتركة»، مشيرة أيضا إلى «أهمية الانتهاء من المفاوضات بشأن المسودة الجديدة للمذكرة الإيطالية الليبية، عقب نتائج الاتفاق الإيطالي الليبي خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد في روما في 2 يوليو، الماضي».

اجتماع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي مع باشاغا والوفد المرافق له في روما. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)