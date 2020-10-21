باشاغا يبحث مع دي مايو التعاون المشترك في المجالات الأمنية

اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، التعاون المشترك بين البلدية خصوصا في المجالات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي جرى بالعاصمة الإيطالية روما، حضره عدد من المسؤولين بالوزارة وسفير ليبيا لدى إيطاليا والمندوب الأمني بالسفارة في روما ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وأوضحت الوازرة أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية جرى خلاله «مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خصوصا الأمنية منها، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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ووصل باشاغا إلى العاصمة الإيطالية في وقت سابق اليوم، على رأس وفد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ومدير إدارة طيران الشرطة ومدير أمن طرابلس ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض ومسؤول ملف الهجرة ومسؤول الملف الإيطالي.

وعقد باشاغا والوفد المرافق له اجتماعا مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيز، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإيطاليين، لمناقشة التعاون الأمني وإنشاء غرفة مشتركة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

استقبال باشاغا من طرف دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

استقبال باشاغا من طرف دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)