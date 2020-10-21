باشاغا يبحث مع دي مايو التعاون المشترك في المجالات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 04:54 مساء
اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع  وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، التعاون المشترك بين البلدية خصوصا في المجالات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي جرى بالعاصمة الإيطالية روما، حضره عدد من المسؤولين بالوزارة وسفير ليبيا لدى إيطاليا والمندوب الأمني بالسفارة في روما ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وأوضحت الوازرة أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية جرى خلاله «مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خصوصا الأمنية منها، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

- باشاغا يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية التعاون الأمني وإنشاء غرفة مشتركة لمكافحة الهجرة

ووصل باشاغا إلى العاصمة الإيطالية في وقت سابق اليوم، على رأس وفد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ومدير إدارة طيران الشرطة ومدير أمن طرابلس ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض ومسؤول ملف الهجرة ومسؤول الملف الإيطالي.

وعقد باشاغا والوفد المرافق له اجتماعا مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيز، وعدد من المسؤولين الأمنيين الإيطاليين، لمناقشة التعاون الأمني وإنشاء غرفة مشتركة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
استقبال باشاغا من طرف دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ودي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
استقبال باشاغا من طرف دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يعدلون توقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية المتوقعة هذا الأسبوع